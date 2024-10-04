 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российскому каноисту вновь вернули золото ЧМ после дисквалификации

Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после дисквалификации
Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию российской стороны и вернул медаль Захару Петрову.
Захар Петров
Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международной федерации каноэ (ICF) вернуло золотую медаль чемпионата мира-2024 россиянину Захару Петрову, который был лишен награды из-за перевернутой на финише лодки. Об этом генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каное Елена Исхакова сообщила ТАСС.

Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию российской стороны и вернул медаль Петрову.

Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мира
Спорт
Захар Петров

Изначально Петрову не засчитали результат на дистанции 500 м в каноэ-одиночке из-за того, что он в концовке заезда выпал из каноэ. Победителем признали Сергея Тарновского из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды.

Российская сторона сразу подпала апелляцию, которая была удовлетворена. Однако вскоре россиянина вновь лишили медали и дисквалифицировали. Четыре страны подали апелляции, которые были в итоге удовлетворены.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Захар Петров байдарка
Материалы по теме
Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мира
Спорт
Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допинг
Спорт
Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Лидера «Хезболлы» временно захоронили в тайном местеПолитика, 13:43
Роспотребнадзор отверг возможность вспышки лихорадки Марбург в РоссииОбщество, 13:41
Цукерберг обошел Безоса и стал вторым в списке самых богатых людейБизнес, 13:34
Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в краже кенгуру из зоопарковОбщество, 13:33
«Детская водка» привела к увольнению чиновников в ПольшеОбщество, 13:33
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПИК-Корпорация» и его облигацийКредитные рейтинги, 13:26
Российскому каноисту вновь вернули золото ЧМ после дисквалификацииСпорт, 13:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:19
В Кремле заявили об отсутствии планов провести встречу Путина и ГроссиПолитика, 13:17
Задержанному за кражу кенгурят врач рекомендовал общение с животнымиОбщество, 13:16
Вскрытие показало причину смерти «российского кита-шпиона» ХвалдимираОбщество, 13:06
НКР подтвердило рейтинг «ПИК СЗ» и его бондов AA-.ruКредитные рейтинги, 13:05
Друзья навек: как отношения Моди и Маска повлияют на судьбу X в ИндииОтрасли, 13:04
Чемпион ОИ Мехонцев сообщил, что помог задержать сбежавшего преступникаСпорт, 13:00