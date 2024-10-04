Российскому каноисту вновь вернули золото ЧМ после дисквалификации

Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию российской стороны и вернул медаль Захару Петрову.

Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международной федерации каноэ (ICF) вернуло золотую медаль чемпионата мира-2024 россиянину Захару Петрову, который был лишен награды из-за перевернутой на финише лодки. Об этом генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каное Елена Исхакова сообщила ТАСС.

Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию российской стороны и вернул медаль Петрову.

Изначально Петрову не засчитали результат на дистанции 500 м в каноэ-одиночке из-за того, что он в концовке заезда выпал из каноэ. Победителем признали Сергея Тарновского из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды.

Российская сторона сразу подпала апелляцию, которая была удовлетворена. Однако вскоре россиянина вновь лишили медали и дисквалифицировали. Четыре страны подали апелляции, которые были в итоге удовлетворены.