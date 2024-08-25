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Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мира

Каноиста Петрова снова лишили золота ЧМ после протеста четырех стран
На решение вернуть медаль Петрову пожаловались четыре страны. В ВФГБК считают, что организаторы в таком случае нарушили свои же правила
Захар Петров
Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Каноиста Захара Петрова, который перевернулся на финише 500-метровки на чемпионате мира в Самарканде, снова лишили первого места, но российская сторона оспорила это решение. Об этом «Матч ТВ» заявила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Петров опередил Сергея Тарновского из Молдавии на 0,019 секунды, но выпал из каноэ в момент пересечения финишной черты. Сначала в протоколе было указано, что Петров не финишировал, после протеста ему вернули золото, но потом это решение оспорили четыре другие страны — и россиянин снова остался без награды.

Исхакова рассказала, что комитет соревнований сначала решил, что Петров перевернулся до финишной линии, на это решение российская сторона пожаловалась в жюри, которое удовлетворило протест.

«После этого четыре страны еще раз написали протест на решение жюри… Но на основании правил ICF решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято», — сказала Исхакова.

Она считает, что во второй раз «решение примут не в нашу пользу, скорее всего», потому что думают, что ВФГБК не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золото
Спорт
Захар Петров

Глава ВФГБК Евгений Архипов уже заявил ТАСС, что в CAS из-за медали Петрова обращаться не будут.

Помимо Тарновского, в финале с Петровым соревновались гребцы с Украины, из Чехии, Польши, Румынии, Германии, Южной Кореи и Испании.

Тарновский родился во Львове и до 2013 года выступал за Украину. На Олимпиаде-2016 Тарновский опередил россиянина Илью Штокалова в борьбе за бронзу на дистанции 1000 м, но провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на четыре года. Штокалов медаль пока не получил.

Тарновский также брал бронзу на 1000 м на Олимпиадах в Токио и Париже. На Играх-2024 Тарновский опередил Петрова, который финишировал четвертым.

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Анна Сатдинова
каноэ Захар Петров
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