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Путин поздравил победившую с мировым рекордом на Паралимпиаде россиянку

Путин поздравил пловчиху Лукьяненко с победой на Паралимпиаде
Пловчиха Дарья Лукьяненко 3 сентября выиграла золотую медаль Паралимпиады с мировым рекордом. Владимир Путин отметил высочайшее мастерство российской спортсменки
Дарья Лукьяненко
Дарья Лукьяненко (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Дарью Лукьяненко с победой в дисциплине 200 метров комплексным плаванием в категории SM11 (спортсмены с нарушением зрения) на Паралимпийских играх в Париже. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Лукьяненко 3 сентября выиграла золотую медаль. 22-летняя спортсменка победила с мировым рекордом — 2 минуты 37,77 секунды. Она улучшила собственное достижение (2.38,47), установленное в апреле этого года.

«В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — силу духа, собранность, выносливость и высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комплексном плавании на 200 метров, установили мировой рекорд в этой дисциплине и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета», — говорится в сообщении.

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Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 45 медалей — 12 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

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