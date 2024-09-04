Российские легкоатлеты завоевали второе золото Паралимпиады за день

На счету россиян 42 медали Паралимпиады: 11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых

Россиянин Хетаг Хинчагов завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину.

Он прыгнул на 6,52 м. Серебро завоевал китаец Чжун Хуанхао (6,50), бронзу — колумбиец Хосе Грегорио Лемос Ривас (6,40).

Соревнования проходили в категории T38 для людей с нарушениями координации.

Ранее 4 сентября россиянин Андрей Вдовин стал победителем Паралимпиады-2024 в Париже в беге на 400 м (категория T37).

На счету России 42 медали на Паралимпиаде: 11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых. На Играх выступают 88 россиян в нейтральном статусе. Паралимпиада проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября.