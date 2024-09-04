Российские легкоатлеты завоевали второе золото Паралимпиады за день
Россиянин Хетаг Хинчагов завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину.
Он прыгнул на 6,52 м. Серебро завоевал китаец Чжун Хуанхао (6,50), бронзу — колумбиец Хосе Грегорио Лемос Ривас (6,40).
Соревнования проходили в категории T38 для людей с нарушениями координации.
Ранее 4 сентября россиянин Андрей Вдовин стал победителем Паралимпиады-2024 в Париже в беге на 400 м (категория T37).
На счету России 42 медали на Паралимпиаде: 11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых. На Играх выступают 88 россиян в нейтральном статусе. Паралимпиада проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября.
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