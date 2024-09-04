Клуб MLS уволил организовавшего трансфер Миранчука вице-президента

Карлос Боканегра, который организовал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед», покинул пост в руководстве клуба

Карлос Боканегра (Фото: Paras Griffin / Getty Images)

Вице-президент и технический директор клуба «Атланта Юнайтед» Карлос Боканегра отправлен со своего поста в отставку, сообщается на официальном сайте команды MLS.

45‑летний Боканегра занимал пост в руководстве «Атланты» с 2015 года. До окончания сезона его обязанности будет исполнять президент и генеральный директор «Атланты» Гарт Лагервей.

Боканегра организовал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука, который 30 июля перешел из итальянской «Аталанты» в «Атланту». Миранчук стал самым дорогим трансфером в истории североамериканской MLS. Инсайдер Фабрицио Романо писал, что «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн.

«Атланта» начала поиски кандидатов на пост нового технического директора, а также продолжает искать нового главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Роб Валентино, который возглавил команду летом после увольнения мексиканца Гонсало Пинеды.

Боканегра выступал за лондонский «Фулхэм», французские «Ренн» и «Сент-Этьен», шотландский «Рейнджерс» и испанский «Расинг». Также он являлся капитаном сборной США, вместе с которой дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ (2002, 2007).

В нынешнем сезоне «Атланта» после 27 игр занимает девятое место в Восточной конференции. Миранчук провел два матча в составе клуба MLS: 25 августа сыграл 30 минут против «Лос-Анджелес Галакси» (0:2) и 1 сентября провел на поле 90 минут, выйдя в старте в игре с «Шарлотт» (1:0).