Дегтярев заявил об отвращении к сменившим паспорт спортсменам-депутатам
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил об отвращении к спортсменам, которые сменили спортивное гражданство и заседают в Государственной думе.
В ходе сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» в рамках форума ВЭФ-2024 Дегтярев поддержал российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, отметив, что у него вызывают вопросы спортсмены, сменившие гражданство.
«Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России, — считает министр. — А те, кто выступает в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать».
«Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость», — добавил он.
На данный момент депутатом Госдумы является Артур Таймазов («Единая Россия»), который в составе Узбекистана завоевал золото (2004 г.) и серебро (2000 г.) Олимпийских игр по вольной борьбе. Также на его счету было два золота Игр 2008 и 2012 годов, но он лишился этих медалей из-за положительных допинг-проб. Таймазов стал первым в истории борцом, лишенным двух золотых олимпийских медалей.
Российские спортсмены на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года поехали в качестве нейтральных атлетов. Ряд руководителей российских спортивных федераций и политиков их раскритиковали.
В частности, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «командой бомжей» россиян, решивших выступить на Олимпиаде. Ее поддержал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавший «командой иноагентов» российских теннисистов на Олимпиаде.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Элтон Джон частично ослеп
На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке
Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов