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ВЭФ-2024 ,  
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Дегтярев заявил об отвращении к сменившим паспорт спортсменам-депутатам

Дегтярев заявил об отвращении к сменившим гражданство спортсменам-депутатам
Сюжет
ВЭФ-2024
Дегтярев также поддержал российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, отметив, что у него вызывают вопросы спортсмены, сменившие спортивное гражданство
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил об отвращении к спортсменам, которые сменили спортивное гражданство и заседают в Государственной думе.

В ходе сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» в рамках форума ВЭФ-2024 Дегтярев поддержал российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, отметив, что у него вызывают вопросы спортсмены, сменившие гражданство.

«Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России, — считает министр. — А те, кто выступает в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать».

«Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость», — добавил он.

Дегтярев заявил об отвращении к сменившим паспорт спортсменам-депутатам
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На данный момент депутатом Госдумы является Артур Таймазов («Единая Россия»), который в составе Узбекистана завоевал золото (2004 г.) и серебро (2000 г.) Олимпийских игр по вольной борьбе. Также на его счету было два золота Игр 2008 и 2012 годов, но он лишился этих медалей из-за положительных допинг-проб. Таймазов стал первым в истории борцом, лишенным двух золотых олимпийских медалей.

Российские спортсмены на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года поехали в качестве нейтральных атлетов. Ряд руководителей российских спортивных федераций и политиков их раскритиковали.

В частности, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «командой бомжей» россиян, решивших выступить на Олимпиаде. Ее поддержал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавший «командой иноагентов» российских теннисистов на Олимпиаде.

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Руслан Алиев
Михаил Дегтярев Олимпиада-2024 Паралимпиада-2024 нейтральный статус россияне на Олимпиаде-2024 Ирина Винер Станислав Поздняков смена гражданства
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
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