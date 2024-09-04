Сборная России прилетела во Вьетнам на товарищеские матчи без легионеров
Cборная России прибыла в Ханой для участия в товарищеских матчах с командами Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной.
Игры со сборными Вьетнама и Таиланда пройдут 5 и 7 сентября.
В Ханой прилетели 26 футболистов, которые играют в России. Вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Далер Кузяев, выступающие во французских ПСЖ и «Гавре», прибудут во Вьетнам позднее. Сафонов пропустил последнюю игру клуба из-за вируса.
Кузяев и Сафонов — единственные легионеры в сборной. Главный тренер команды Валерий Карпин не стал вызывать травмированных Арсена Захаряна («Реал Сосьедад», Испания) и Александра Головина («Монако», Франция), а также сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК).
Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
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