Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате Франции

Россиянин из-за вируса не принял участия в субботней тренировке ПСЖ

Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов из-за болезни пропустит гостевой матч третьего тура чемпионата Франции против «Лилля». Об этом сообщается на сайте ПСЖ.

Ранее россиянин не принял участия в субботней тренировке ПСЖ.

Матч с «Лиллем» состоится 1 сентября, начало — 22:45 мск.

В первых двух турах Сафонов остался на скамейке запасных.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.