 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате Франции

Россиянин из-за вируса не принял участия в субботней тренировке ПСЖ
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов из-за болезни пропустит гостевой матч третьего тура чемпионата Франции против «Лилля». Об этом сообщается на сайте ПСЖ.

Ранее россиянин не принял участия в субботней тренировке ПСЖ.

Матч с «Лиллем» состоится 1 сентября, начало — 22:45 мск.

В первых двух турах Сафонов остался на скамейке запасных.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Матвей Сафонов ПСЖ
Материалы по теме
Российский вратарь ПСЖ Сафонов заболел перед матчем чемпионата Франции
Спорт
Мосгорсуд встал на сторону экс-жены вратаря Сафонова в деле об алиментах
Спорт
Сафонов снова остался в запасе ПСЖ на матч чемпионата Франции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывовПолитика, 13:34
Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложниковПолитика, 13:24
Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 13:23
ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 13:13
В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТПОбщество, 12:53
Масштабная атака дронов по территории России. КартаПолитика, 12:47
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 12:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД назвал провокацией рост военной активности НАТО у границ РоссииПолитика, 12:31
Вторая отставка произошла в РПЛ к седьмому туруСпорт, 12:28
Минобороны сообщило о взятии поселка Птичье в ДНРПолитика, 12:16
В Белгородской области водитель пострадал при ударе дрона по машинеПолитика, 12:09
Спасатели добрались до места крушения вертолета на КамчаткеОбщество, 12:04
Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 летСпорт, 11:57
МИД заявил об отсутствии планов атаковать территорию стран НАТОПолитика, 11:47