Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате Франции
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов из-за болезни пропустит гостевой матч третьего тура чемпионата Франции против «Лилля». Об этом сообщается на сайте ПСЖ.
Ранее россиянин не принял участия в субботней тренировке ПСЖ.
Матч с «Лиллем» состоится 1 сентября, начало — 22:45 мск.
В первых двух турах Сафонов остался на скамейке запасных.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.
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