Овечкин объявил об отказе оставаться в НХЛ и возвращении «Динамо»

Овечкин сообщил о планах вернуться в «Динамо» в 2026 году

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. На вопрос, продлит ли он соглашение с клубом, нападающий ответил: «Думаю, нет»

Александр Овечкин (Фото: ТАСС / Артем Коротаев)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин не планирует продлевать контракт с клубом НХЛ и намерен вернутся в московское «Динамо», воспитанником которого является. Об этом капитан «Вашингтона» сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. На вопрос, продлит ли он соглашение с клубом, нападающий ответил: «Думаю, нет».

Лучший снайпер НХЛ в ХХI веке сообщил о планах вернуться в «Динамо». «Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — отметил он.

Овечкин дебютировал составе основной команды «Динамо» в 2001 году. В первом сезоне он забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в 22 матчах. До отъезда в НХЛ провел в составе «бело-голубых» четыре сезона, а также четверть регулярки за «Динамо» в КХЛ из-за локаута в НХЛ. В составе «бело-голубых» стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Овечкин находится в восьми голах от повторения снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894). До конца сезона осталось 18 игр.

Овечкин девять раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу сезона. Ровно столько же этот приз, который вручается с 1999 года, завоевывали все канадские игроки вместе взятые.