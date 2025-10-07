Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года.
Второй год подряд на первом месте расположился американский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс. Его доходы оцениваются в $20,2 млн, из которых $15,2 млн составляет зарплата, а $5 млн — доходы вне льда (спонсорские контракты в том числе с Nike, Prime и Uber Eats).
В топ-10 также входят:
- Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — $19,1 млн ($16,1 млн зарплата + $3 млн доходы вне льда);
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — $19 млн ($16,5 млн + $2,5 млн);
- Митч Марнер («Вегас Голден Найтс») — $17 млн ($15 млн + $2 млн);
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $16,5 млн ($10 млн + $6,5 млн);
- Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — $15,9 млн ($15,8 млн + $0,1 млн);
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — $15,3 млн ($9,8 млн + $5,5 млн);
- Микко Рантанен («Даллас Старз») — $15,1 млн ($15 млн + $0,1 млн);
- Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») — $14,8 млн ($14,5 млн + $0,3 млн);
- Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — $14,5 млн ($12,5 млн + $2 млн).
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-10 (в прошлом году он был на четвертом месте), но находится в лидерах по заработкам вне льда с $5 млн. Больше по этому показателю только у Макдэвида и Кросби.
