Спорт
Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года

Овечкин не вошел в топ‑10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes
Первое место в рейтинге Forbes второй год подряд занял американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, заработавший $20,2 млн
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года.

Второй год подряд на первом месте расположился американский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс. Его доходы оцениваются в $20,2 млн, из которых $15,2 млн составляет зарплата, а $5 млн — доходы вне льда (спонсорские контракты в том числе с Nike, Prime и Uber Eats).

В топ-10 также входят:

  • Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — $19,1 млн ($16,1 млн зарплата + $3 млн доходы вне льда);
  • Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — $19 млн ($16,5 млн + $2,5 млн);
  • Митч Марнер («Вегас Голден Найтс») — $17 млн ($15 млн + $2 млн);
  • Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $16,5 млн ($10 млн + $6,5 млн);
  • Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — $15,9 млн ($15,8 млн + $0,1 млн);
  • Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — $15,3 млн ($9,8 млн + $5,5 млн);
  • Микко Рантанен («Даллас Старз») — $15,1 млн ($15 млн + $0,1 млн);
  • Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») — $14,8 млн ($14,5 млн + $0,3 млн);
  • Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — $14,5 млн ($12,5 млн + $2 млн).

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-10 (в прошлом году он был на четвертом месте), но находится в лидерах по заработкам вне льда с $5 млн. Больше по этому показателю только у Макдэвида и Кросби.

Александр Овечкин
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
