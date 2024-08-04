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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборная США вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Всего американские спортсмены в Париже завоевали по итогам девяти соревновательных дней 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград
Ноа Лайлс
Ноа Лайлс (Фото: Patrick Smith/Getty Images)

Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Париже после девятого соревновательного дня.

Американцы 4 августа завоевали десять наград:

  • золото — Скотти Шеффлер (гольф), Кристен Фолкнер (велоспорт, групповая гонка), Бобби Финк (плавание, 1500 м), женская комбинированная эстафета 4х100 м, Ноа Лайлс (бег, 100 м);
  • серебро — Брейди Эллисон (стрельба из лука), мужская комбинированная эстафета 4х100 м;
  • бронза — Остин Смит (стендовая стрельба, скит), Суниса Ли (спортивная гимнастика, разновысокие брусья), Фред Керли (бег, 100 м).

По итогам девяти соревновательных дней на счету американской сборной 71 медаль: 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград.

На втором место сборная Китая (19–15–11), на третьем — команда Франции (12–14–8).

Из российских спортсменов в очередной день Олимпиады теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финальном матче в парном разряде уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

Андреева и Шнайдер выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 россияне на Олимпиаде-2024 США медальный зачет Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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