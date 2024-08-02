Расписание соревнований с россиянами во второй неделе Олимпиады в Париже

В пятницу, 2 августа, среди российских спортсменов выступит прыгунья Анжела Бладцева и теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер

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На Олимпийских играх 2024-го года в Париже стартовала вторая неделя турнира.

Российская спортсменка Анжела Бладцева 2 августа выступит в квалификационных и финальных соревнованиях в прыжках на батуте на Олимпиаде, а теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в этот же день сыграют в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде с испанками Кристиной Буча / Сарой Соррибес-Тормо.

Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов. Поэтому в случае их победы не будет звучать гимн России.

На Игры попали 15 россиян. Это наименьший состав россиян на Олимпиадах. Ранее в составе российской команды было не менее 280 спортсменов на летних Играх, не менее 160 — на зимних.

В марте МОК сообщил, что квота россиян не превысит 55 человек, но на деле их число будет меньше 40. Россияне завоевали более 40 лицензий для участия на Олимпиаде. Но МОК не пустил в Париж лидеров сборной по борьбе и дзюдо, в связи с чем национальные федерации по этим видам решили бойкотировать Игры.