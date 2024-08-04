Андреева и Шнайдер разгромно проиграли второй сет в финале Олимпиады
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй сет финального матча в парном разряде на Олимпиаде в Париже.
Первый сет в матче с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани завершился победой россиянок со счетом 6:2.
Но во втором россиянки проиграли первый же гейм на своей подаче, а затем еще дважды не смогли взять собственную подачу. Сет завершился со счетом 1:6.
Теперь все решится в третьем сете, который пройдет в формате супертай-брейка — до 10 очков.
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