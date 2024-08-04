Андреева и Шнайдер разгромно проиграли второй сет в финале Олимпиады

После победы в первом сете со счетом 6:2, россиянки уступили во втором — 1:6

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй сет финального матча в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

Первый сет в матче с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани завершился победой россиянок со счетом 6:2.

Но во втором россиянки проиграли первый же гейм на своей подаче, а затем еще дважды не смогли взять собственную подачу. Сет завершился со счетом 1:6.

Теперь все решится в третьем сете, который пройдет в формате супертай-брейка — до 10 очков.