Мирра Андреева и Шнайдер выиграли первый сет финала на Олимпиаде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый сет финального матча в парном разряде на Олимпиаде в Париже.
Россиянки играют против итальянок Джасмин Паолини и Сары Эррани.
Сет закончился со счетом 6:2.
Андреева и Шнайдер гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024.
Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.
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