Мирра Андреева и Шнайдер выиграли первый сет финала на Олимпиаде

Российские теннисистки играют против Джасмин Паолини и Сары Эррани из Италии. Счет первого сета — 6:2

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый сет финального матча в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

Россиянки играют против итальянок Джасмин Паолини и Сары Эррани.

Сет закончился со счетом 6:2.

Андреева и Шнайдер гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.