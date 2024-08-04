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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мирра Андреева и Шнайдер выиграли первый сет финала на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российские теннисистки играют против Джасмин Паолини и Сары Эррани из Италии. Счет первого сета — 6:2
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый сет финального матча в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

Россиянки играют против итальянок Джасмин Паолини и Сары Эррани.

Сет закончился со счетом 6:2.

Андреева и Шнайдер гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

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теннис Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Джасмин Паолини Сара Эррани россияне на Олимпиаде-2024
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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