Гимнаст Артур Давтян принес Армении первую медаль на Олимпиаде в Париже

Гимнаст принес Армении первую медаль на Олимпиаде в Париже

Артур Давтян завоевал серебро в опорном прыжке, уступив только филиппинцу Карлосу Юло

Артур Давтян (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Артур Давтян из Армении завоевал серебро в опорном прыжке в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

Его результат составил 14,966 балла.

31-летний Давтян принес Армении первую медаль ОИ-2024. В Токио у него была бронза в опорном прыжке.

Победу в Париже одержал филиппинец Карлос Юло (15,116). Ранее он был также лучшим в вольных упражнениях.

Бронзовую медаль получил британец Гарри Хепуорт (14,949).

Таблица медалей Олимпиады