Гимнаст принес Армении первую медаль на Олимпиаде в Париже
Артур Давтян из Армении завоевал серебро в опорном прыжке в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже.
Его результат составил 14,966 балла.
31-летний Давтян принес Армении первую медаль ОИ-2024. В Токио у него была бронза в опорном прыжке.
Победу в Париже одержал филиппинец Карлос Юло (15,116). Ранее он был также лучшим в вольных упражнениях.
Бронзовую медаль получил британец Гарри Хепуорт (14,949).
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