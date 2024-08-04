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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Гимнаст принес Армении первую медаль на Олимпиаде в Париже

Гимнаст Артур Давтян принес Армении первую медаль на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Артур Давтян завоевал серебро в опорном прыжке, уступив только филиппинцу Карлосу Юло
Артур Давтян
Артур Давтян (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Артур Давтян из Армении завоевал серебро в опорном прыжке в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

Его результат составил 14,966 балла.

31-летний Давтян принес Армении первую медаль ОИ-2024. В Токио у него была бронза в опорном прыжке.

Победу в Париже одержал филиппинец Карлос Юло (15,116). Ранее он был также лучшим в вольных упражнениях.

Бронзовую медаль получил британец Гарри Хепуорт (14,949).

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Олимпиада-2024 спортивная гимнастика Армения
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