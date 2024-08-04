Сотрудник клуба КХЛ погиб в зоне военной операции
Пресс-атташе команд из системы клуба КХЛ «Салават Юлаев», «Толпар» (МХЛ) и «Агидель» (ЖХЛ), Эдуард Хизбуллин погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.
В сообщении не упоминается, в каком подразделении служил Хизбуллин и где именно он погиб.
Хизбуллин ушел в армию добровольцем осенью 2022 года.
«Эдик работал в хоккейном клубе «Салавата Юлаев» более 15 лет. Его всегда знали как доброго и отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела. Он был нашим другом и товарищем, его уважали игроки, сотрудники, персонал клуба. За долгие годы работы он стал большой частью нашей хоккейной семьи», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».
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