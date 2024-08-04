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Военная операция на Украине ,  
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Сотрудник клуба КХЛ погиб в зоне военной операции

Сотрудник клуба КХЛ «Салават Юлаев» Хизбуллин погиб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Эдуард Хизбуллин был пресс-атташе команд из системы уфимского «Салавата Юлаева» — молодежного «Толпара» и женской «Агидели». В армию он ушел добровольцем осенью 2022 года
Эдуард Хизбуллин
Эдуард Хизбуллин (Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Пресс-атташе команд из системы клуба КХЛ «Салават Юлаев», «Толпар» (МХЛ) и «Агидель» (ЖХЛ), Эдуард Хизбуллин погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.

В сообщении не упоминается, в каком подразделении служил Хизбуллин и где именно он погиб.

Хизбуллин ушел в армию добровольцем осенью 2022 года.

«Эдик работал в хоккейном клубе «Салавата Юлаев» более 15 лет. Его всегда знали как доброго и отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела. Он был нашим другом и товарищем, его уважали игроки, сотрудники, персонал клуба. За долгие годы работы он стал большой частью нашей хоккейной семьи», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев Военная операция на Украине
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