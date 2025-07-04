Хачанов почти за четыре часа победил Боржеша и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Хачанов впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Уимблдона

Россиянин в пяти сетах переиграл 37-ю ракетку мира Нуну Боржеша из Португалии

Карен Хачанов (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под 17-м номером, победил португальца Нуну Боржеша, 37-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 3 часа 51 минуту.

Следующим соперником 28-летнего Хачанова будет поляк Камиль Майхшак (109-й номер рейтинга ATP).

Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.

В мужской сетке из россиян в четвертый круг Уимблдона также вышел Андрей Рублев.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.