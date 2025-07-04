Хачанов впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под 17-м номером, победил португальца Нуну Боржеша, 37-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).
Игра продолжалась 3 часа 51 минуту.
Следующим соперником 28-летнего Хачанова будет поляк Камиль Майхшак (109-й номер рейтинга ATP).
Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.
В мужской сетке из россиян в четвертый круг Уимблдона также вышел Андрей Рублев.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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