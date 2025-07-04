Андрей Рублев легко вышел в четвертый круг Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под 14-м номером, победил 37-летнего француза Адриана Маннарино, 123-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:2, 6:3.
Следующим соперником Рублева будет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия, 125-й номер рейтинга ATP) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP, но после Уимблдона поднимется выше и опередит первую ракетку России Даниила Медведева, проигравшего в первом круге.
В прошлом году Рублев уступил на Уимблдоне в первом же матче, а его лучшим результатом на турнире был четвертьфинал в 2023 году.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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