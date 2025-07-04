Фьюри после объявления боя выложил видео с секс-куклой и лицом Усика
Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пошутил по поводу предстоящего третьего поединка с украинцем Александром Усиком. Британец выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео с секс-куклой, надев на нее маску с лицом Усика.
«Готовлюсь к бою с Усиком, но пока буду заниматься этим», — говорится в подписи к посту.
В самом видео Фьюри говорит: «Достал себе маленького Усика. Готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года, а пока его будут трахать».
Накануне Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком. По его словам, бой пройдет 18 апреля 2026 года на стадионе «Уэмбли». Усик поединок пока не подтверждал.
В январе Фьюри, проигравший два последних боя Усику, в очередной раз заявил о завершении карьеры.
Всего на счету 36-летнего Фьюри 37 боев, в которых он одержал 34 победы, один завершил вничью и еще в двух проиграл.
Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, в частности, в 2016-м (спустя почти год после победы над Владимиром Кличко и сдачи положительной пробы на кокаин) и в 2022-м, когда победил соотечественника Диллиана Уайта.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку
Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC
Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности
Президент Перу удвоила свою зарплату
«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении
Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов