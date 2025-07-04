Фьюри после объявления боя выложил видео с секс-куклой и лицом Усика

Днем ранее британский боксер сообщил, что его третий бой с Усиком пройдет в апреле 2026 года на «Уэмбли»

Тайсон Фьюри (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пошутил по поводу предстоящего третьего поединка с украинцем Александром Усиком. Британец выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео с секс-куклой, надев на нее маску с лицом Усика.

«Готовлюсь к бою с Усиком, но пока буду заниматься этим», — говорится в подписи к посту.

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В самом видео Фьюри говорит: «Достал себе маленького Усика. Готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года, а пока его будут трахать».

Накануне Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком. По его словам, бой пройдет 18 апреля 2026 года на стадионе «Уэмбли». Усик поединок пока не подтверждал.

В январе Фьюри, проигравший два последних боя Усику, в очередной раз заявил о завершении карьеры.

Всего на счету 36-летнего Фьюри 37 боев, в которых он одержал 34 победы, один завершил вничью и еще в двух проиграл.

Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, в частности, в 2016-м (спустя почти год после победы над Владимиром Кличко и сдачи положительной пробы на кокаин) и в 2022-м, когда победил соотечественника Диллиана Уайта.