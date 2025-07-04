Титулованного мексиканского боксера депортируют из США

Хулио Сесар Чавес-младший был арестован за просроченную визу и дачу ложных показаний в заявлении на грин-карту. В Мексике боксеру предъявлены обвинения в организованной преступности

Хулио Сесар Чавес-младший (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе, мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший арестован за просроченную визу и дачу ложных показаний в заявлении на получение грин-карты и будет депортирован в Мексику, сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников США.

39-летний Чавес провел бой в Анахайме, уступив единогласным решением судей Джейку Полу. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что боксер должен был быть арестован еще 27 июня, за день до боя. Неясно, почему правоохранительные органы ждали несколько дней после поединка.

По словам адвоката Чавеса Майкла Голдштейна, боксер был задержан в среду большой группой федеральных агентов, когда он ехал на скутере перед домом, где он проживает в престижном районе Лос-Анджелеса Студио-Сити недалеко от Голливуда. «Нынешние обвинения возмутительны и являются просто очередным заголовком, призванным терроризировать общественность», — заявил Голдштейн. Адвокат не знает, где по состоянию на утро четверга содержится под стражей Чавес, в понедельник он и его клиент должны предстать перед судом в связи с предыдущими обвинениями в хранении оружия.

В 2012 году Чавес был признан виновным в вождении в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе и приговорен к 13 дням тюремного заключения. В январе 2024 года его арестовали по обвинению в хранении оружия. Позже его освободили под залог в размере $50 тыс. и при условии, что он отправится в реабилитационное учреждение по лечению наркозависимости. Дело все еще находится на рассмотрении.

Сейчас Чавеса задержали за просроченную туристическую визу, по которой он въехал в США в августе 2023 года и срок действия которой истек в феврале 2024 года, сообщило Министерство внутренней безопасности. Там отметили, что Чавес предоставил несколько мошеннических заявлений, когда подавался на получение постоянного вида на жительство 2 апреля 2024 года, на основании его брака с гражданкой США Фридой Муньос. Она является матерью внучки заключенного главаря картеля Синалоа Хоакина (Эль Чапо) Гусмана. Правоохранительные органы полагают, что Чавес связан с этим картелем.

В Мексике боксера ждут другие обвинения. В Генеральной прокуратуре Мексики заявили, что ордер на арест Чавеса был выдан в марте 2023 года в рамках расследования обвинений в организованной преступности и торговле оружием и что в четверг была начата процедура экстрадиции.