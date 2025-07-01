Блогер Джейк Пол впервые вошел в топ-15 рейтинга WBA

В рейтинге WBA в первом тяжелом весе американец расположился на 14-й позиции. Теперь у него есть шанс стать претендентом на чемпионский титул, которым обладает мексиканец Хильберто Рамирес

Джейк Пол (Фото: Harry How / Getty Images)

Американский блогер Джейк Пол впервые вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBА) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Рейтинг опубликован на сайте WBА.

28-летний Пол занял в рейтинге 14-ю строчку.

На прошлой неделе Пол победил в Анахайме единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Теперь у Пола появился шанс стать претендентом на чемпионский пояс WBA в первом тяжелом весе, которым владеет мексиканец Хильберто Рамирес.

Всего на счету Пола 12 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Пол как блогер раскрутился в социальной сети Vine (на момент ее закрытия на него были подписаны 5 млн человек). На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark — телесериал Disney. В боксе Джейк Пол дебютировал в декабре 2019 года.