Блогер Джейк Пол впервые вошел в топ-15 рейтинга WBA
Американский блогер Джейк Пол впервые вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBА) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Рейтинг опубликован на сайте WBА.
28-летний Пол занял в рейтинге 14-ю строчку.
На прошлой неделе Пол победил в Анахайме единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе Хулио Сесара Чавеса-младшего.
Теперь у Пола появился шанс стать претендентом на чемпионский пояс WBA в первом тяжелом весе, которым владеет мексиканец Хильберто Рамирес.
Всего на счету Пола 12 побед и одно поражение на профессиональном ринге.
Пол как блогер раскрутился в социальной сети Vine (на момент ее закрытия на него были подписаны 5 млн человек). На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark — телесериал Disney. В боксе Джейк Пол дебютировал в декабре 2019 года.
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