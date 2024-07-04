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Российская теннисистка Калинская вышла в третий круг Уимблдона
Калинская вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Самсоновой или Аванесян
Анна Калинская обыграла Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:1 и в следующем круге сыграет с Элиной Аванесян или Людмилой Самсоновой
Анна Калинская
Третья ракетка России Анна Калинская вышла в третий круг Уимблдонского турнира, победив Марию Боузкову в двух сетах.
Калинская обыграла занимающую 40-е место в рейтинге чешку со счетом 6:4, 6:1.
Следующей соперницей Калинской будет соотечественница — Элина Аванесян (77-я) или Людмила Самсонова (15-я).
В этом сезоне Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open и финалов крупных турниров в Дубае и Берлине. Она занимает 18-е место в рейтинге WTA.
Ранее Калинская отклонила приглашение МОК на Олимпиаду в Париже.