Калинская вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Самсоновой или Аванесян

Российская теннисистка Калинская вышла в третий круг Уимблдона

Анна Калинская обыграла Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:1 и в следующем круге сыграет с Элиной Аванесян или Людмилой Самсоновой

Анна Калинская (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Третья ракетка России Анна Калинская вышла в третий круг Уимблдонского турнира, победив Марию Боузкову в двух сетах.

Калинская обыграла занимающую 40-е место в рейтинге чешку со счетом 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Калинской будет соотечественница — Элина Аванесян (77-я) или Людмила Самсонова (15-я).

В этом сезоне Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open и финалов крупных турниров в Дубае и Берлине. Она занимает 18-е место в рейтинге WTA.

Ранее Калинская отклонила приглашение МОК на Олимпиаду в Париже.