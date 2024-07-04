Посол: есть договоренность провести осенью товарищеский матч России и Замбии

Посол рассказал о договоренности провести матч сборных России и Замбии

Российский посол Ярахмедов заявил, что футбольные федерации России и Замбии договорились о матче, который может пройти в сентябре или октябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Посол России в Замбии Азим Ярахмедов сообщил, что футбольные сборные двух стран могут провести товарищеский матч в сентябре или октябре. Его слова приводит ТАСС.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», — сказал Ярахмедов.

РБК направил запрос в РФС.

Сборная Замбии занимает 90-е место в рейтинге ФИФА (между Экваториальной Гвинеей и Бенином), сборная России — 33-я.

Российская команда отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Последние игры команда Валерия Карпина провела против сербов (4:0, 21 марта) и белорусов (4:0, 7 июня).