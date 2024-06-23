Команда «Формулы-1» Haas сообщила о победе в арбитраже над «Уралкалием»

«Уралкалий» 20 июня сообщил, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил ей компенсацию за разрыв контракта. Теперь Haas утверждает, что трибунал отказал российской компании в выплате компенсации

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Арбитражный трибунал в Швейцарии постановил, что у команды «Формулы-1» Haas была уважительная причина для разрыва спонсорского контракта с «Уралкалием» в марте 2022 года и отказал российской компании в выплате компенсации за нарушение договора. Об этом сообщил Motorsport со ссылкой на пресс-релиз Haas.

«Трибунал постановил, что спонсорство было фактически прекращено в день уведомления Haas о расторжении, и обязал Haas удержать часть спонсорского вознаграждения за период, предшествовавший расторжению, и возместить остаток «Уралкалию», — говорится в пресс-релизе.

Однако ранее 20 июня «Уралкалий» сообщил, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил компании компенсацию в споре с Haas. Размер присужденной компенсации там не уточнили.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уралкалия».

Американская команда Haas 5 марта 2022 года разорвала контракт с «Уралкалием», который был титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине.

В апреле 2022 года Haas объявил, что не намерен возвращать «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовал с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.

Компания «Уралкалий», которая ранее принадлежала бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу Никиты Мазепина, была титульным спонсором команды с 2021 года. В том году Haas заняла последнее, десятое место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.