 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Команда «Формулы-1» Haas сообщила о победе в арбитраже над «Уралкалием»

«Уралкалий» 20 июня сообщил, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил ей компенсацию за разрыв контракта. Теперь Haas утверждает, что трибунал отказал российской компании в выплате компенсации
Фото: Mark Thompson / Getty Images
Фото: Mark Thompson / Getty Images

Арбитражный трибунал в Швейцарии постановил, что у команды «Формулы-1» Haas была уважительная причина для разрыва спонсорского контракта с «Уралкалием» в марте 2022 года и отказал российской компании в выплате компенсации за нарушение договора. Об этом сообщил Motorsport со ссылкой на пресс-релиз Haas.

«Трибунал постановил, что спонсорство было фактически прекращено в день уведомления Haas о расторжении, и обязал Haas удержать часть спонсорского вознаграждения за период, предшествовавший расторжению, и возместить остаток «Уралкалию», — говорится в пресс-релизе.

«Уралкалий» заявил, что добился от Haas компенсации за разрыв контракта
Спорт
Никита Мазепин

Однако ранее 20 июня «Уралкалий» сообщил, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил компании компенсацию в споре с Haas. Размер присужденной компенсации там не уточнили.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уралкалия».

Американская команда Haas 5 марта 2022 года разорвала контракт с «Уралкалием», который был титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине.

В апреле 2022 года Haas объявил, что не намерен возвращать «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовал с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.

Компания «Уралкалий», которая ранее принадлежала бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу Никиты Мазепина, была титульным спонсором команды с 2021 года. В том году Haas заняла последнее, десятое место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 «Уралкалий» Дмитрий Мазепин Никита Мазепин Haas автогонки

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Экс-пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал, почему не любит быстрой езды
Спорт
Гонщик Никита Мазепин — РБК: «Я не очень люблю ездить за рулем»
Спорт
Путин наградил орденами Куценко и Мазепина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Число пострадавших при атаке на Севастополь выросло почти до 100 Политика, 14:41
Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост Общество, 14:39
NYT назвала трех главных советников Байдена Политика, 14:38
Минобороны сообщило о взрыве ракеты ATACMS над Севастополем Политика, 14:34
Команда «Формулы-1» Haas сообщила о победе в арбитраже над «Уралкалием» Спорт, 14:19
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 14:10
Главный тренер немцев рассказал о своем страхе. Что происходит на Евро Спорт, 14:10
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Убежавший от охраны ребенок рассказал, как он проник на поле к Роналду Спорт, 14:02
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути Бизнес, 14:01
В АТОР рассказали о падении цен на отели в Турции Общество, 13:47
Число пострадавших в результате атаки на Севастополь выросло до 22 Политика, 13:43
Под Одинцово произошла драка со стрельбой Общество, 13:42
Минобороны сообщило об ударе по месту подготовки украинских летчиков Политика, 13:37
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 13:30