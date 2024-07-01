Тренер Грузии отключением света объяснил судейство на Евро
Первый гол Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с Грузией не должны были засчитывать из-за офсайда. Такое мнение высказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль, которого цитирует RMC.
Испания разгромила Грузию со счетом 4:1. Испанцы забили первый гол после удара Рорди на 39-й минуте матча, сравняв счет (1:1). В момент удара испанский форвард Альваро Мората находился за линией офсайда, но не перекрывал обзор вратарю. В похожей ситуации отменили гол Нидерландов в матче группового этапа Евро с Францией.
«Мората явно находится в офсайде при ударе, — сказал Вилли Саньоль в эфире beIN Sports. — Мы видим это на изображении, наш вратарь вынужден двигаться, чтобы получить мяч. Я думаю, что произошло отключение электроэнергии в комнате VAR».
«Если отменили гол голландцев в ворота Франции из-за офсайда Дамфриса, то было в десять раз больше причин отменить этот гол испанцев», — добавил он.
Грузия является единственным дебютантом Евро. В предыдущем матче команда сенсационно обыграла Португалию со счетом 2:0. В матче с Испанией, как и во встрече с португальцами, Грузии удалось открыть счет на первых минутах.
Испания — единственная команда, одержавшая победы во всех матчах Евро-2024. В четвертьфинале команде будет противостоять Германия, хозяйка турнира. Матч пройдет в пятницу.