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Джокович сообщил, что снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска

Новак Джокович сообщил, что снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска
Сербский теннисист получил эту травму в матче четвертого круга против аргентинца Франсиско Серундоло
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска. Об этом сербский теннисист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я играл всем сердцем и отдал все силы во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва мениска правого колена мне и моей команде пришлось принять трудное решение после тщательного рассмотрения и консультаций. Я желаю удачи игрокам, соревнующимся на этой неделе, и искренне благодарю невероятных болельщиков за всю любовь и постоянную поддержку», — написал Джокович.

Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишится звания первой ракетки мира
Спорт
Новак Джокович

37-летний Джокович накануне в четвертом круге обыграл в пяти сетах аргентинца Франсиско Серундоло. Он повредил колено в начале второго сета и несколько раз брал медицинский перерыв.

В 1/4 финала Джокович должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда. Но 4 июня сообщил, что снимается с турнира.

Джокович выиграл «Ролан Гаррос» в прошлом году. Таким образом, он не смог защитить все 2000 очков и потеряет звание первой ракетки мира по итогам турнира. Его опередит 22-летний итальянец Янник Синнер, который впервые в карьере возглавит рейтинг ATP.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Новак Джокович
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