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Джокович с травмой колена пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Джокович с травмой победил Серундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
В 1/8 финала серб обыграл аргентинца Серундоло в пяти сетах и продолжил защиту чемпионского титула. В случае проигрыша Джокович уступил бы первую строчку в рейтинге Яннику Синнеру
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах аргентинца Франсиско Серундоло.

Джокович, действующий чемпион турнира, одержал победу над 27-м номером рейтинга ATP со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался более четырех с половиной часов.

37-летний серб повредил колено в начале второго сета и несколько раз брал медицинский перерыв.

В предыдущем круге Джокович в пяти сетах победил итальянца Лоренцо Музетти, при этом матч закончился в три часа ночи.

Джокович одержал 370-ю победу на турнирах «Большого шлема» и стал рекордсменом по этому показателю, опередив Роджера Федерера (369).

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В случае поражения Джокович бы лишился первой строчки в мировом рейтинге и впервые с 2009 года не смог бы выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал Джокович сыграет с американцем Тейлором Фрицем или норвежцем Каспером Руудом.

Джокович три раза побеждал на «Ролан Гаррос» — в 2016, 2021 и 2023 годах.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Новак Джокович
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