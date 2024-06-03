Джокович с травмой колена пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах аргентинца Франсиско Серундоло.
Джокович, действующий чемпион турнира, одержал победу над 27-м номером рейтинга ATP со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.
Матч продолжался более четырех с половиной часов.
37-летний серб повредил колено в начале второго сета и несколько раз брал медицинский перерыв.
В предыдущем круге Джокович в пяти сетах победил итальянца Лоренцо Музетти, при этом матч закончился в три часа ночи.
Джокович одержал 370-ю победу на турнирах «Большого шлема» и стал рекордсменом по этому показателю, опередив Роджера Федерера (369).
В случае поражения Джокович бы лишился первой строчки в мировом рейтинге и впервые с 2009 года не смог бы выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
За выход в полуфинал Джокович сыграет с американцем Тейлором Фрицем или норвежцем Каспером Руудом.
Джокович три раза побеждал на «Ролан Гаррос» — в 2016, 2021 и 2023 годах.
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