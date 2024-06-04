Партнер Ферстаппена по Red Bull продлил контракт с командой «Формулы-1»
Мексиканский пилот Серхио Перес продлил контракт с Red Bull. Об этом сообщается на сайте команды «Формулы-1».
Новое соглашение 34-летнего гонщика рассчитано до 2026 года.
Перес выступает в Red Bull с 2021 года, в составе команды он выиграл пять Гран-при и три поула. В 2022-м мексиканец занял третье место в общем зачете, в 2023-м — второе.
Его партнером в Red Bull является голландец Макс Ферстаппен, чемпион «Формулы-1» трех последних сезонов.
В нынешнем сезоне Перес после восьми гонок занимает пятую строчку в общем зачете, набрав 107 очков.
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