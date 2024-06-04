Суд наказал украинца, который пытался выбежать на поле во время финала ЛЧ

Евгений Лубненко хотел выбежать на поле стадиона «Уэмбли» в футболке с ником блогера Mellstroy, но был остановлен стюардами. Еще двоим удалось прорваться на газон. Лубненко на три года запретили посещать матчи в Англии

Фото: David Ramos / Getty Images

Суд запретил украинцу Евгению Лубненко, который попытался выбежать на поле во время финала Лиги чемпионов, на три года посещать футбольные матчи в Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Игра состоялась 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. На первых минутах встречу прервали после того, как на поле выбежали два болельщика в футболках с надписью Mellstroy. Один из них успел сделать селфи с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом, другой сделал круг по полю, после чего его остановили полузащитник «Боруссии» Марсель Забитцер и стюарды. Лубненко же стюарды успели остановить до того, как он выбежал на поле.

Mellstroy — это белорусский треш-стример Андрей Бурим, который ранее обещал 30 млн руб. тому, кто выбежит на поле в финале Лиги чемпионов в футболке с его ником.

На заседании судья Майкл Сноу назвал настоящим злодеем того, кто предлагал такие большие деньги за этот розыгрыш и кого он не может за это наказать.

Лубненко, который до финала ЛЧ никогда не посещал Великобританию, был оштрафован на £1000, штраф был сокращен до £660 за признание вины. Судебные издержки составили £85 плюс еще дополнительный сбор в размере £264. Судья постановил, что штраф и издержки покрываются тем, что Лубненко находился под стражей с 1 июня, ему останется только выплатить дополнительный сбор.

Двум нарушителям, которым все-таки удалось прорваться на газон во время финала, еще предстоит суд. Речь идет о 28-летнем Давиде Чарнецком, который, согласно информации источника ТАСС в столичной полиции, имеет литовское гражданство, и 16-летнем подростке, имя которого не разглашается.