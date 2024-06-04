Суд наказал украинца, который пытался выбежать на поле во время финала ЛЧ
Суд запретил украинцу Евгению Лубненко, который попытался выбежать на поле во время финала Лиги чемпионов, на три года посещать футбольные матчи в Великобритании. Об этом сообщает Sky News.
Игра состоялась 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. На первых минутах встречу прервали после того, как на поле выбежали два болельщика в футболках с надписью Mellstroy. Один из них успел сделать селфи с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом, другой сделал круг по полю, после чего его остановили полузащитник «Боруссии» Марсель Забитцер и стюарды. Лубненко же стюарды успели остановить до того, как он выбежал на поле.
Mellstroy — это белорусский треш-стример Андрей Бурим, который ранее обещал 30 млн руб. тому, кто выбежит на поле в финале Лиги чемпионов в футболке с его ником.
На заседании судья Майкл Сноу назвал настоящим злодеем того, кто предлагал такие большие деньги за этот розыгрыш и кого он не может за это наказать.
Лубненко, который до финала ЛЧ никогда не посещал Великобританию, был оштрафован на £1000, штраф был сокращен до £660 за признание вины. Судебные издержки составили £85 плюс еще дополнительный сбор в размере £264. Судья постановил, что штраф и издержки покрываются тем, что Лубненко находился под стражей с 1 июня, ему останется только выплатить дополнительный сбор.
Двум нарушителям, которым все-таки удалось прорваться на газон во время финала, еще предстоит суд. Речь идет о 28-летнем Давиде Чарнецком, который, согласно информации источника ТАСС в столичной полиции, имеет литовское гражданство, и 16-летнем подростке, имя которого не разглашается.
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