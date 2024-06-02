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Фанат выбежал на поле финала ЛЧ в футболке с ником Mellstroy. Видео

Финал Лиги чемпионов прервали фанаты стримера Mellstroy

Фанат выбежал на поле финала ЛЧ в футболке с ником Mellstroy. Видео
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Во время финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» болельщик выбежал на поле в футболке, на которой был написан ник треш-стримера Андрея Бурима — Mellstroy. Блогер ранее обещал 30 млн руб. тому, кто выбежит на поле в финале Лиги чемпионов в футболке с его ником.

Фанат бегал по полю около минуты, после его поймали, повалив на землю, и увели с поля. Другой болельщик выбежал на поле в футболке с той же надписью и сделал селфи с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом.

Два фаната выбежали на поле финала ЛЧ с рекламой стримера Mellstroy
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Mellstroy известен своими треш-стримами. Так, в октябре 2020 года в прямом эфире на YouTube-канале Mellstroy он несколько раз ударил лицом о поверхность стола модель Алену Ефремову — та получила серьезные травмы и написала на Бурима заявление. Против него завели уголовное дело — блогер получил полгода исправительных работ и выплату компенсации пострадавшей.

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Теги
Лига Чемпионов болельщик футбольный фанат блогеры
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