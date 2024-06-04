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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Кремле назвали клеветой публикации о попытках России очернить Олимпиаду

Песков назвал клеветой публикации о попытках России дискредитировать Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дмитрий Песков заявил, что различные публикации на эту тему не имеют никакого отношения к реальности
Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters
Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters

Утверждения о том, что Россия пытается дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже являются огульной клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Это огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации, ничего. К сожалению, мы все чаще с такой [критикой] сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», — сказал Песков.

Ранее Microsoft выпустила доклад, в котором говорится, что Россия занимается дискредитацией Олимпиады из-за запрета российским спортсменам выступать на Играх под своим флагом.

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Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.

Занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин говорил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх. Песков отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, должны поехать на турнир в Париже, а вопрос участия является личным решением атлета и соответствующей федерации.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Дмитрий Песков
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