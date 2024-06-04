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Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Янник Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Итальянский теннисист, который с понедельника сместит серба Новака Джоковича с первого места в рейтинге ATP, в 1/4 финала в трех сетах победил болгарина Григора Димитрова
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 22-летний Синнер, посеянный на турнире под вторым номером, победил 33-летнего болгарина Григора Димитрова, 10-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

Его следующим соперником будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Синнер занимает второе место в рейтинге ATP. С понедельника он сместит с первой строчки серба Новака Джоковича, который из-за травмы снялся с 1/4 финала.

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Ранее лучшим выступлением Синнера на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2020 году. В нынешнем сезоне итальянец выиграл Australian Open.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Янник Синнер
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