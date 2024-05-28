Российская теннисистка ответила на вопрос об отношениях с Синнером
Российская теннисистка Анна Калинская на пресс-конференции после матча первого круга «Ролан Гаррос» против француженки Клары Бюрель (7:6, 7:5) ответила на несколько вопросов об отношениях со второй ракеткой мира Янником Синнером.
Итальянец накануне подтвердил, что они с россиянкой встречаются, ранее пару не раз замечали вместе.
«Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать», — цитирует Калинскую Sports.ru.
На вопрос, помогло ли в матче с Бюрель присутствие Синнера на трибунах, Калинская ответила: «Конечно, дополнительная поддержка».
Калинская сейчас занимает 25-е место в рейтинге WTA. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Калинская сыграет против канадки Бьянки Андрееску.
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