Калинская — об отношениях с Синнером: мы начали общаться в этом году

Российская теннисистка ответила на вопрос об отношениях с Синнером

Анна Калинская рассказала, что общаться они начали в этом году, но не стала раскрывать деталей

Анна Калинская (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская на пресс-конференции после матча первого круга «Ролан Гаррос» против француженки Клары Бюрель (7:6, 7:5) ответила на несколько вопросов об отношениях со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Итальянец накануне подтвердил, что они с россиянкой встречаются, ранее пару не раз замечали вместе.

«Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать», — цитирует Калинскую Sports.ru.

На вопрос, помогло ли в матче с Бюрель присутствие Синнера на трибунах, Калинская ответила: «Конечно, дополнительная поддержка».

Калинская сейчас занимает 25-е место в рейтинге WTA. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Калинская сыграет против канадки Бьянки Андрееску.