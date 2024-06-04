Клуб КХЛ подписал контракт с экс-одноклубником Капризова
«Торпедо» подписало контракт с российским форвардом Владиславом Фирстовым. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 22-летним нападающим составил один год.
В мае с Фирстовым разорвал контракт клуб НХЛ «Миннесота Уайлд», лидером которого является россиянин Кирилл Капризов.
Фирстов в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Миннесотой». Российский форвард был выбран «Уайлд» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 42-м номером.
В прошлом сезоне он играл в «Торпедо» на правах аренды и набрал 37 (19+18) очков в 72 матчах. После вылета из Кубка Гагарина Фирстов вернулся в Северную Америку, где успел провести десять матчей за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
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