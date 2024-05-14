Клуб НХЛ решил разорвать контракт с российским форвардом
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» выставил на безусловный драфт отказов российского форварда Владислава Фирстова. Об этом сообщает CapFriendly в соцсети X.
Это процедура перед разрывом контракта.
Фирстов в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Миннесотой». Российский форвард был выбран «Уайлд» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 42-м номером.
Последние два сезона Фирстов провел в аренде в КХЛ в нижегородском «Торпедо». В прошедшем сезоне у него было 37 (19+18) очков в 72 матчах.
После вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина Фирстов вернулся в Северную Америку, где успел провести десять матчей за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
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