Клуб НХЛ решил разорвать контракт с российским форвардом

«Миннесота» выставила на безусловный драфт отказов 22-летнего нападающего Владислава Фирстова, который в прошедшем сезоне играл в аренде в КХЛ в нижегородском «Торпедо»

Владислав Фирстов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» выставил на безусловный драфт отказов российского форварда Владислава Фирстова. Об этом сообщает CapFriendly в соцсети X.

Это процедура перед разрывом контракта.

Фирстов в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Миннесотой». Российский форвард был выбран «Уайлд» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 42-м номером.

Последние два сезона Фирстов провел в аренде в КХЛ в нижегородском «Торпедо». В прошедшем сезоне у него было 37 (19+18) очков в 72 матчах.

После вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина Фирстов вернулся в Северную Америку, где успел провести десять матчей за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ и набрал 4 (2+2) очка.