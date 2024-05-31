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Полуфиналист КХЛ подписал контракт с канадцем с российским паспортом

Канадец с российским паспортом Лайпсик подписал контракт с «Автомобилистом»
Брендан Лайпсик, который прошлый сезон провел в СКА, пополнил состав «Автомобилиста»
Брендан Лайпсик
Брендан Лайпсик (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард Брендан Лайпсик подписал контракт с «Автомобилистом». Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 30-летним нападающим составил два года.

Прошлый сезон Лайпсик провел в петербургском СКА, где в 21 матче набрал 4 (2+2) очка. Много времени нападающий пропустил из-за травмы.

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Фото:fhr.ru

Лайпсик в январе получил гражданство России. Канадец выступает в КХЛ в 2020 года, ранее играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

С нового сезона Лайпсик больше не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» в прошлом сезоне впервые в истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».

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Хоккей КХЛ ХК Автомобилист Брендан Лайпсик ХК СКА Санкт-Петербург
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