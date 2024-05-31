Полуфиналист КХЛ подписал контракт с канадцем с российским паспортом
Канадский форвард Брендан Лайпсик подписал контракт с «Автомобилистом». Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 30-летним нападающим составил два года.
Прошлый сезон Лайпсик провел в петербургском СКА, где в 21 матче набрал 4 (2+2) очка. Много времени нападающий пропустил из-за травмы.
Лайпсик в январе получил гражданство России. Канадец выступает в КХЛ в 2020 года, ранее играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
С нового сезона Лайпсик больше не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ.
«Автомобилист» в прошлом сезоне впервые в истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов