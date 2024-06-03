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Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Мирра Андреева победила Грачеву и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Россиянка победила бывшую соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 7:5, 6:2 и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с Ариной Соболенко
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Париже.

В 1/8 финала Андреева обыграла Варвару Грачеву (88-я ракетка мира), которая в прошлом году сменила спортивное гражданство с российского на французское, со счетом 7:5, 6:2.

Теннисистки впервые встречались на уровне WTA, но при этом, по словам Андреевой, тренируются вместе уже почти два года.

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В четвертьфинале 17-летняя россиянка, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA, сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Россиянка в пятый раз участвует в турнирах «Большого шлема» на взрослом уровне, до этого ее лучшим результатом были четвертые раунды на Уимблдоне и Australian Open.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Андреева проиграла в третьем круге американке Кори Гауфф.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева
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