Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Париже.
В 1/8 финала Андреева обыграла Варвару Грачеву (88-я ракетка мира), которая в прошлом году сменила спортивное гражданство с российского на французское, со счетом 7:5, 6:2.
Теннисистки впервые встречались на уровне WTA, но при этом, по словам Андреевой, тренируются вместе уже почти два года.
В четвертьфинале 17-летняя россиянка, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA, сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Россиянка в пятый раз участвует в турнирах «Большого шлема» на взрослом уровне, до этого ее лучшим результатом были четвертые раунды на Уимблдоне и Australian Open.
В прошлом году на «Ролан Гаррос» Андреева проиграла в третьем круге американке Кори Гауфф.
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