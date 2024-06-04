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Россиянка и дочь миллиардера из США вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Шнайдер и дочь миллиардера из США Наварро вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Диана Шнайдер и Эмма Наварро победили в третьем круге испанку Кристину Бучу и румынку Монику Никулеску
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В третьем круге они обыграли испанку Кристину Бучу и румынку Монику Никулеску со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Их следующими соперницами будут итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

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Во втором круге 20-летняя Шнайдер и 23-летняя Наварро победили первых сеяных Се Шувэй из Тайваня и бельгийку Элизе Мертенс.

Шнайдер и Наварро впервые в своей карьере дошли до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. На счету россиянки есть победы на юниорских Australian Open (2022), Уимблдоне (2021) и US Open (2022) в парах.

В парном рейтинге WTA Шнайдер сейчас занимает 119-е место, в одиночном — 47-е. Наварро 235-я в парном и 24-я в одиночном. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), он владеет Credit One Bank.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Диана Шнайдер Эмма Наварро
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