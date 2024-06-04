 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Первая ракетка мира третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Свёнтек c третьей подряд «баранкой» победила Вондроушову на «Ролан Гаррос»
Ига Свёнтек со счетом 6:0, 6:2 победила чешку Маркету Вондроушову, которая занимает шестое место в рейтинга WTA
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 23-летняя полька, посеянная на турнире под первым номером, победила чешку Маркету Вондроушову, шестую ракетку мира, со счетом 6:0, 6:2.

Ее следующей соперницей будет американка Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).

Американка Гауфф стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
Спорт
Кори Гауфф

В четвертом круге Свёнтек победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:0, 6:0.

Свёнтек является первой ракеткой мира, на «Ролан Гаррос» она побеждала трижды (2020, 2022, 2023).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Ига Свёнтек
Материалы по теме
Россиянка и дочь миллиардера из США вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Джокович с травмой колена пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Лавров назвал французских военных на Украине законной целью для России Политика, 16:18
Bloomberg назвал целью саммита в Швейцарии вовлечение России в переговоры Политика, 16:13
Жительница Белгорода не пустила детей в убежище во время ракетной тревоги Общество, 16:13
«Кубань-вино» подала заявление об отмене обеспечения иска Генпрокуратуры РБК Вино, 16:08
Совфед 5 июня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака Политика, 16:06
Как снять обременение с квартиры. Инструкция Недвижимость, 16:06
Церемония прощания с Артуром Чилингаровым. Видео Политика, 15:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мирра Андреева после одиночки вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и в парах Спорт, 15:48
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией Политика, 15:48
Объявленная мертвой пожилая женщина «ожила» в похоронном бюро в Небраске Общество, 15:44
На журналистку «Медузы» завели дело о работе в нежелательной организации Политика, 15:41
Первая ракетка мира третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 15:35
Как отечественный софт закрывает ключевые потребности бизнеса Отрасли, 15:32
Лавров назвал США полицейским государством из-за отказа выпустить Риттера Политика, 15:29