Первая ракетка мира третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 23-летняя полька, посеянная на турнире под первым номером, победила чешку Маркету Вондроушову, шестую ракетку мира, со счетом 6:0, 6:2.
Ее следующей соперницей будет американка Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).
В четвертом круге Свёнтек победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:0, 6:0.
Свёнтек является первой ракеткой мира, на «Ролан Гаррос» она побеждала трижды (2020, 2022, 2023).
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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