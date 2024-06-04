Первая ракетка мира третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек со счетом 6:0, 6:2 победила чешку Маркету Вондроушову, которая занимает шестое место в рейтинга WTA

Ига Свёнтек (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 23-летняя полька, посеянная на турнире под первым номером, победила чешку Маркету Вондроушову, шестую ракетку мира, со счетом 6:0, 6:2.

Ее следующей соперницей будет американка Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).

В четвертом круге Свёнтек победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:0, 6:0.

Свёнтек является первой ракеткой мира, на «Ролан Гаррос» она побеждала трижды (2020, 2022, 2023).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.