 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучшая теннисистка мира разгромила россиянку за 40 минут

Свёнтек разгромила Потапову с двумя «баранками» на «Ролан Гаррос»
Ига Свёнтек одержала самую быструю победу в карьере, победив в 1/8 финала «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:0 Анастасию Потапову, которой несколько раз проигрывала на юниорском уровне
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Потапова, 41-я в рейтинге WTA, уступила польке за 40 минут со счетом 0:6, 0:6.

Соперницы впервые встретились на уровне WTA, но на юниорских турнирах Потапова неоднократно обыгрывала Свёнтек.

Для Свёнтек победа над Потаповой стала самой быстрой в карьере.

Россиянка в 17 лет вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

Полька стала всего третьим игроком в Открытой эре, которая победила соперниц со счетом 6:0, 6:0 на двух «Ролан Гаррос» подряд, после Габриэлы Сабатини (1992–1993) и Мэри Пирс (1993–1994). В прошлом году Свёнтек с таким же счетом обыграла китаянку Ван Синьюй в третьем круге.

Полька в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0 на грунтовом корте, больше таких партий только у Серены Уильямс (35).

Следующей соперницей Свёнтек будет Ольга Данилович (Сербия) или Маркета Вондоушова (Чехия).

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Ролан Гаррос Анастасия Потапова Ига Свёнтек
Материалы по теме
Мирра Андреева повторила достижение Курниковой на «Ролан Гаррос»
Спорт
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Россиянка выбила восьмую ракетку мира с «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Два FPV-дрона взорвались у школы в белгородском селе Графовка Политика, 13:55
«Страна» сообщила о попытке диверсии на железной дороге под Одессой Политика, 13:53
СК передал в суд дело по четырем статьям против Дмитрия Гордона Политика, 13:43
Махачев победил Порье на глазах Трампа. Как это было Спорт, 13:31
Лучшая теннисистка мира разгромила россиянку за 40 минут Спорт, 13:26
При обрушении дома в Стамбуле один человек погиб, восемь пострадали Общество, 13:18
Хабиб Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC Спорт, 13:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фанат выбежал на поле финала ЛЧ в футболке с ником Mellstroy. Видео Спорт, 13:09
Обещавший уничтожить Израиль экс-лидер Ирана решил вновь пойти на выборы Политика, 13:08
Махачев получил $100 тыс. в качестве бонусов за лучший бой турнира UFC Спорт, 13:08
На Ухтинском НПЗ произошел пожар Общество, 12:58
На дочь Аскольда Запашного упала лошадь Общество, 12:50
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе Политика, 12:34
Силуанов оценил риск увеличения числа уходящих от налогов Экономика, 12:25