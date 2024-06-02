Свёнтек разгромила Потапову с двумя «баранками» на «Ролан Гаррос»

Лучшая теннисистка мира разгромила россиянку за 40 минут

Ига Свёнтек одержала самую быструю победу в карьере, победив в 1/8 финала «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:0 Анастасию Потапову, которой несколько раз проигрывала на юниорском уровне

Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Потапова, 41-я в рейтинге WTA, уступила польке за 40 минут со счетом 0:6, 0:6.

Соперницы впервые встретились на уровне WTA, но на юниорских турнирах Потапова неоднократно обыгрывала Свёнтек.

Для Свёнтек победа над Потаповой стала самой быстрой в карьере.

Полька стала всего третьим игроком в Открытой эре, которая победила соперниц со счетом 6:0, 6:0 на двух «Ролан Гаррос» подряд, после Габриэлы Сабатини (1992–1993) и Мэри Пирс (1993–1994). В прошлом году Свёнтек с таким же счетом обыграла китаянку Ван Синьюй в третьем круге.

Полька в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0 на грунтовом корте, больше таких партий только у Серены Уильямс (35).

Следующей соперницей Свёнтек будет Ольга Данилович (Сербия) или Маркета Вондоушова (Чехия).