Лучшая теннисистка мира разгромила россиянку за 40 минут
Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Потапова, 41-я в рейтинге WTA, уступила польке за 40 минут со счетом 0:6, 0:6.
Соперницы впервые встретились на уровне WTA, но на юниорских турнирах Потапова неоднократно обыгрывала Свёнтек.
Для Свёнтек победа над Потаповой стала самой быстрой в карьере.
Полька стала всего третьим игроком в Открытой эре, которая победила соперниц со счетом 6:0, 6:0 на двух «Ролан Гаррос» подряд, после Габриэлы Сабатини (1992–1993) и Мэри Пирс (1993–1994). В прошлом году Свёнтек с таким же счетом обыграла китаянку Ван Синьюй в третьем круге.
Полька в 26-й раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0 на грунтовом корте, больше таких партий только у Серены Уильямс (35).
Следующей соперницей Свёнтек будет Ольга Данилович (Сербия) или Маркета Вондоушова (Чехия).
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