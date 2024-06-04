Американка Гауфф стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 20-летняя Гауфф, посеянная на турнире под третьим номером, победила Онс Жабер из Туниса, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
Ее следующей соперницей будет победительница пары Ига Свёнтек (Польша, первый номер рейтинга WTA) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6).
Гауфф занимает третье место в мировом рейтинге, на ее счету семь титулов на турнирах WTA.
Американка является победительницей US Open 2023 года, на «Ролан Гаррос» она в 2022-м дошла до финала, где уступила Свёнтек.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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