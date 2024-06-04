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Американка Гауфф стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

Гауфф победила Жабер и стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира в 1/4 финала обыграла Онс Жабер из Туниса. 20-летняя американка второй раз в карьере дошла до 1/2 финала на «Ролан Гаррос»
Кори Гауфф
Кори Гауфф (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 20-летняя Гауфф, посеянная на турнире под третьим номером, победила Онс Жабер из Туниса, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Ее следующей соперницей будет победительница пары Ига Свёнтек (Польша, первый номер рейтинга WTA) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6).

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Гауфф занимает третье место в мировом рейтинге, на ее счету семь титулов на турнирах WTA.

Американка является победительницей US Open 2023 года, на «Ролан Гаррос» она в 2022-м дошла до финала, где уступила Свёнтек.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Ролан Гаррос Кори Гауфф
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