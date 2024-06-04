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ЦСКА объявил о переходе футболиста «Зенита»

ЦСКА объявил о переходе футболиста «Зенита» Кругового
Соглашение с 26-летним защитником Данилом Круговым рассчитано до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на год
Данил Круговой
Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вступил в силу контракт ЦСКА с защитником Данилом Круговым, который последние четыре года выступал за петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28 с опцией продления еще на один год.

За «Зенит» Круговой сыграл 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал девять голевых передач. В январе, когда стало известно о будущем переходе защитника в ЦСКА, «Зенит» отправил футболиста во вторую команду. За полгода Круговой сыграл девять матчей за «Зенит-2», отметившись забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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Ранее Круговой также выступал за «Уфу». В составе «Зенита» футболист стал четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Зенит
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