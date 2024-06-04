Transfermarkt назвал сильнее всего подорожавших игроков чемпионата России

Transfermarkt: Тюкавин стал самым подорожавшим игроком РПЛ по итогам сезона

По итогам очередного обновления рыночной стоимости футболистов по версии Transfermarkt форвард «Динамо» прибавил €4 млн — до €16 млн. Самым дорогими игроками РПЛ являются Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян и Вендел — €20 млн

Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Портал Transfermarkt по итогам прошедшего сезона обновил данные о рыночной стоимости футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самым подорожавшим игроком стал форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, который прибавил €4 млн — до €16 млн. В прошедшем сезоне РПЛ 21-летний нападающий забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Вторым в списке самых подорожавших стал лучший ассистент сезона Максим Глушенков из «Локомотива»: плюс €3,5 млн — до €11 млн.

Защитник Георгий Джикия, который покинул «Спартак» по истечении срока контракта, теперь оценивается в €3,5 млн, что дешевле больше чем в два раза по сравнению со стартом сезона (€7,5 млн евро).

Лидеры «Краснодара» голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян прибавили по €2 млн — до €20 млн. Теперь вместе с полузащитником «Зенита» Венделом (минус €2 млн) они возглавляют рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.

«Зенит», который шестой раз подряд выиграл чемпионат России, стал самым подешевевшим по общекомандной стоимости клубов РПЛ (минус €10,95 — до €149,35 млн). В оценочной стоимость в том числе потеряли Вильмар Барриос (минус €2 млн — до €12 млн), Родригао (минус €2 млн; €5 млн), Артур (минус €1 млн; €11 млн), Иван Сергеев (минус €1 млн; €5 млн), Густаво Мантуан (минус €0,5 млн, €2,5 млн), Вильсон Изидор (минус €0,5 млн, €4 млн), Ильзат Ахметов (минус €0,5 млн, €2,5 млн), Александр Коваленко (минус €0,5 млн, €2 млн) и Марио Фернандес (минус €0,5 млн, €1,5 млн).