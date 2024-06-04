Головин назвал Аршавина русским Месси

Полузащитник «Монако» заявил, что не готов сравнивать себя с Андреем Аршавиным, ведь для него тот до сих остается легендой российского футбола

Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин считает, что по успешности карьеры его пока нельзя сравнивать с Андреем Аршавиным. Об этом футболист заявил «Спорт-Экспрессу».

«В моей голове Аршавин до сих пор остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов», — сказал Головин.

Головину 27 лет, он играет за «Монако» с 2018 года. В прошедшем сезоне россиянин в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть передач. Болельщики «Монако» признали его лучшим игроком клуба в сезоне.

Аршавин был игроком лондонского «Арсенала» в 2009–2013 годах, забил 31 гол в 144 матчах за команду, в том числе оформил покер в игре с «Ливерпулем» в 2009 году. Также он выступал за «Зенит», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе петербургского клуба футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России.

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.