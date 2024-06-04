World Athletics создала новый турнир с рекордным призовым фондом
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о создании нового чемпионата с рекордным призовым фондом. Об этом сообщается на сайте организации.
Турнир будет называться World Athletics Ultimate Championship, впервые он пройдет с 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште. Общий призовой фонд составит $10 млн, каждый победитель получит по $150 тыс.
Предполагается, что новый турнир будет проводиться каждые два года в качестве финала легкоатлетического сезона. В соревнованиях в Будапеште должны принять участие около 400 спортсменов из 70 стран. В каждой дисциплине будут участвовать от восьми до 16 лучших спортсменов мира, отбор будет основываться в первую очередь на мировом рейтинге.
В апреле стало известно, что World Athletics станет первой международной спортивной федерацией, которая будет выплачивать призовые за золотые медали на Олимпийских играх. Всего World Athletics выделила $2,4 млн на эту инициативу. Каждый спортсмен, завоевавший в Париже золотую медаль, получит $50 тыс.
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