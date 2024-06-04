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World Athletics создала новый турнир с рекордным призовым фондом

World Athletics создала новый турнир с рекордным призовым фондом в $10 млн
Первый турнир, который будет называться World Athletics Ultimate Championship, пройдет в сентябре 2026 года в Будапеште. Каждый победитель получит по $150 тыс., общий призовой фонд составит $10 млн
Фото: World Athletics
Фото: World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о создании нового чемпионата с рекордным призовым фондом. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир будет называться World Athletics Ultimate Championship, впервые он пройдет с 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште. Общий призовой фонд составит $10 млн, каждый победитель получит по $150 тыс.

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Предполагается, что новый турнир будет проводиться каждые два года в качестве финала легкоатлетического сезона. В соревнованиях в Будапеште должны принять участие около 400 спортсменов из 70 стран. В каждой дисциплине будут участвовать от восьми до 16 лучших спортсменов мира, отбор будет основываться в первую очередь на мировом рейтинге.

В апреле стало известно, что World Athletics станет первой международной спортивной федерацией, которая будет выплачивать призовые за золотые медали на Олимпийских играх. Всего World Athletics выделила $2,4 млн на эту инициативу. Каждый спортсмен, завоевавший в Париже золотую медаль, получит $50 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика чемпионат World Athletics
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