АПЛ второй раз в сезоне лишила «Эвертон» очков за финансовые нарушения

Клуб АПЛ второй раз в сезоне лишили очков за финансовые нарушения

«Эвертон» опустится с 15-го на 16-е место в АПЛ после лишения двух очков за нарушение финансового fair play. Клуб заявлял об убытках в течение шести сезонов

Фото: Alex Livesey / Getty Images

«Эвертон» потеряет еще два очка и опустится на 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития (финансового fair play), пишет The Athletic.

Нарушения были допущены в трехлетний период, который закончился в сезоне 2022/23.

«Эвертон» второй раз лишили очков в этом сезоне. В ноябре АПЛ оштрафовала его на десять очков за нарушения в более раннем отчетном периоде (до лета 2022 года), из-за чего он попал в зону вылета. После апелляции в феврале четыре очка команде вернули.

Сейчас ливерпульский клуб окажется всего в двух очках от зоны вылета за семь матчей до конца сезона.

31 марта «Эвертон» сообщил об убытке в размере $112,5 млн за сезон 2022/23 — почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Клуб несет убытки шестой год, его долги выросли до $417 млн. В клубе это объясняют «значительными инвестициями» в новый стадион, который должен быть достроен к 2025 году.

В марте 2022-го «Эвертон» приостановил спонсорские контракты с USM Group Алишера Усманова из-за ситуации на Украине.