Третья ракетка мира Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил в соцсети Х, что не сможет сыграть на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме из-за травмы руки.
«Я почувствовал боль после матча в Мадриде, дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц, последствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — написал Алькарас.
Алькарас на «Мастерсе» в Мадриде дошел до 1/4 финала, где 1 мая уступил россиянину Андрею Рублеву.
В апреле 20-летний Алькарас из-за травмы руки пропустил «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Барселоне.
Турнир в Риме стартует 8 мая. Призовой фонд соревнований составляет €7,87 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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