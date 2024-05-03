Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы руки после матча с Рублевым

Третья ракетка мира Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы

Испанский теннисист сообщил, что почувствовал боль в руке после матча с россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде и теперь ему нужен отдых

Карлос Алькарас (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил в соцсети Х, что не сможет сыграть на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме из-за травмы руки.

«Я почувствовал боль после матча в Мадриде, дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц, последствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — написал Алькарас.

Алькарас на «Мастерсе» в Мадриде дошел до 1/4 финала, где 1 мая уступил россиянину Андрею Рублеву.

В апреле 20-летний Алькарас из-за травмы руки пропустил «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Барселоне.

Турнир в Риме стартует 8 мая. Призовой фонд соревнований составляет €7,87 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.