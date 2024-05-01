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Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде после победы над Хачановым

Синнер из-за травмы снялся с «Мастерса» в Мадриде после победы над Хачановым
Первая ракетка турнира в Мадриде Янник Синнер должен был играть в четвертьфинале с Феликсом Оже-Альяссимом, но решил сняться из-за боли в бедре
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за травмы правого бедра завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, сообщила пресс-служба ATP.

Канадец Феликс Оже-Альяссим, с которым Синнер должен был играть в четвертьфинале, без борьбы вышел в полуфинал, где его соперником будет Даниил Медведев или чех Иржи Легечка.

Накануне Синнер обыграл в 1/8 финала Карена Хачанова, а перед этим победил еще одного россиянина Павла Котова.

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У итальянца был первый номер посева на турнире. По его словам, проблемы с бедром беспокоили его всю неделю.

В этом сезоне Синнер выиграл 28 матчей при двух поражениях, победил на Australian Open и «Мастерсе» в Майами.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Янник Синнер
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