Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде после победы над Хачановым
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за травмы правого бедра завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, сообщила пресс-служба ATP.
Канадец Феликс Оже-Альяссим, с которым Синнер должен был играть в четвертьфинале, без борьбы вышел в полуфинал, где его соперником будет Даниил Медведев или чех Иржи Легечка.
Накануне Синнер обыграл в 1/8 финала Карена Хачанова, а перед этим победил еще одного россиянина Павла Котова.
У итальянца был первый номер посева на турнире. По его словам, проблемы с бедром беспокоили его всю неделю.
В этом сезоне Синнер выиграл 28 матчей при двух поражениях, победил на Australian Open и «Мастерсе» в Майами.
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