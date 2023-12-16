Бакаев забил первый гол после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ. Видео

Бакаев забил первый гол после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ

Российскому полузащитнику понадобилось 11 матчей для своего первого мяча в составе «Аль-Вахды» — он отличился в игре против «Аль-Айна»

Зелимхан Бакаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев забил первый гол после перехода в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Футболист отличился во втором тайме матча 11-го тура против «Аль-Айна». Игра завершилась со счетом 2:0.

Бакаев потребовалось 11 матчей, чтобы забить этот гол. В составе «Аль-Вахды» на его счету также одна результативная передача.

«Аль-Вахда» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков. Лидирует «Аль-Васл» (27).

В клуб из ОАЭ россиянин перешел на правах аренды из «Зенита» 19 сентября.

В сборной России 27-летний футболист провел 13 матчей и забил один гол.