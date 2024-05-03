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Юран назвал себя «заложником ситуации» после отставки с поста тренера

Юран — об отставке с поста тренера «Пари НН»: я оказался заложником ситуации
Сергей Юран, уволенный с поста тренера «Пари НН» после поражения от «Ахмата», отметил, что за несколько дней до матча встретился с болельщиками клуба, которым пообещал оставить команду в РПЛ
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, уволенный из команды 29 апреля, рассказал «Чемпионату», что в зимнее межсезонье нижегородскому клубу было необходимо усиливаться квалифицированными футболистами.

«Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков все. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчет, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами», — сказал Юран.

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Юран отметил, что «Пари НН» было необходимо покупать еще двух-трех игроков, «но бюджет не позволил это сделать». «В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали ее глубже, но ничего страшного там не было», — добавил он.

Экс-тренер также подчеркнул, что за несколько дней до матча с «Ахматом» встретился с нижегородскими болельщиками, которым пообещал оставить клуб в высшем дивизионе. «За два дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100% оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», — заключил он.

Совет директоров «Пари Нижний Новгород» в конце апреля отправил Юрана в отставку после шестого подряд поражения. Нижегородский клуб в 26-м туре РПЛ уступил «Ахмату» со счетом 1:5. Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» назначен Антон Хазов.

Нижегородская команда с 28 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород Сергей Юран
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